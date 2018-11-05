Панюков: "В "Браге" меня отправили в дубль - там отвратный футбол"
Нападающий "Урала" Андрей Панюков в интервью корреспонденту "Чемпионата" рассказал о впечатлениях пребывания в "Браге", в которой он был в сезоне-2016/17.
"Я приезжал в основу, но тренера убрали, а меня кинули в дубль. Там был просто идиотизм. Ставили отвратный футбол. Забавно, что сейчас тот тренер дубля возглавил первую команду. Мы два раза в неделю могли бегать тест Купера. И это не на сборах, а после матчей, если тренеру не понравилась игра. Нужно было за минуту пробежать вокруг футбольного поля, а там 300 метров. И так восемь раз! На следующий день после игры! Как так можно?
А ещё он заставлял всех завтракать на стадионе в 8:30 утра. Допустим, не хочу я завтракать на стадионе, но ему это не объяснишь. Всё начинается с бытовухи, а заканчивается на поле. Он ещё и футбол пропагандировал специфический – бей–беги, нападающий должен садиться к опорнику" - рассказал Панюков.
Отметим, что Панюков забил 4 гола в 5 последних матчах РПЛ.
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