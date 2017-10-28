Панюков заявил, что вернулся в Россию, чтобы заработать денег

Форвард "Зенита" Андрей Панюков рассказал о причинах своего перехода в российский клуб.

"Считаю ли, как и раньше, что молодому игроку гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах РФПЛ? Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку - это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе - совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно - это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать. Это немаловажный факт - мне уже двадцать три года. Европа - Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо" - приводят слова Панюкова российские СМИ.

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