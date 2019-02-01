ПАОК анонсировал трансфер игрока "Ростова"

ПАОК анонсировал трансфер защитника "Ростова" Сверрира Ингасона.

В твиттере греческого клуба появилась публикация с фотографией 25-летнего исландца, обрезанной сверху.

Is Transfer Deadline Day over? And what time do you usually wake up on Friday? #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/VOTnRJ437K — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 31 января 2019 г.

Накануне владелец ПАОК Иван Саввиди подтвердил, что клубы близки к договорённости по переходу футболиста.

Ингасон выступал за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 49 матчей и забил 5 голов. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

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