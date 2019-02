ПАОК анонсировал трансфер игрока "Ростова"

ПАОК анонсировал трансфер защитника "Ростова" Сверрира Ингасона.

В твиттере греческого клуба появилась публикация с фотографией 25-летнего исландца, обрезанной сверху.

Is Transfer Deadline Day over? And what time do you usually wake up on Friday? #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/VOTnRJ437K