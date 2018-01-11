ПАОК арендовал защитника "Шахтёра"

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ПАОК арендовал защитника "Шахтёра"

ПАОК на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Шахтёра" Марсио Асеведо.

Греческий клуб арендовал 31-летнего бразильца до конца текущего сезона и будет частично покрывать его зарплату.

А уже следующим летом контракт Асеведо с "Шахтёром" истечёт и он станет свободным агентом.

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