ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов

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ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов греческий ПАОК и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 2:2. Гости повели в счете благодаря автоголу Яннулиса, но затем греки вышли вперед усилиями Акпома и Матоса. Во втором тайме "аяксидов" от поражения спас Хунтелаар.

В другой матче азербайджанский "Карабах" в гостях победил кипрский АПОЭЛ.

ПАОК Греция – "Аякс" Нидерланды - 2:2 (2:1)
Голы: Яннулис, 10 (автогол) - 0:1, Акпом, 32 - 1:1, Лео Матос, 39 - 2:1, Хунтелаар, 57 - 2:2

"Аякс": Онана, Мазрауи (Марин, 82), Тальяфико, Велтман, Блинд, Тадич, ван де Бек, Мартинес, Зиеш (Нерес, 82), Схюрс, Дольберг (Хунтелар, 33).

АПОЭЛ Кипр – "Карабах" Азербайджан - 0:2 (0:0)
Голы: Мадатов, 54 - 0:1, Гуйе, 69 - 0:2

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