ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов греческий ПАОК и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 2:2. Гости повели в счете благодаря автоголу Яннулиса, но затем греки вышли вперед усилиями Акпома и Матоса. Во втором тайме "аяксидов" от поражения спас Хунтелаар.
В другой матче азербайджанский "Карабах" в гостях победил кипрский АПОЭЛ.
ПАОК Греция – "Аякс" Нидерланды - 2:2 (2:1)
Голы: Яннулис, 10 (автогол) - 0:1, Акпом, 32 - 1:1, Лео Матос, 39 - 2:1, Хунтелаар, 57 - 2:2
"Аякс": Онана, Мазрауи (Марин, 82), Тальяфико, Велтман, Блинд, Тадич, ван де Бек, Мартинес, Зиеш (Нерес, 82), Схюрс, Дольберг (Хунтелар, 33).
АПОЭЛ Кипр – "Карабах" Азербайджан - 0:2 (0:0)
Голы: Мадатов, 54 - 0:1, Гуйе, 69 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23