ПАОК и "Црвена Звезда" одержала победы в квалификации Лиги Чемпионов
В матчах 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов ПАОК и "Црвена Звезда" обыграли "Бешикташ" и "Тирану" соответственно.
Турецкий и сербский клубы вышли в 3-й раунд, так как в этом сезоне из-за пандемии коронавируса раунды проводятся в один матч.
"Тирана" Албания - "Црвена Звезда" Сербия - 0:1 (0:0)
Гол: Томане, 61 - 0:1
ПАОК Греция - "Бешикташ" Турция - 3:1 (3:1)
Голы: Цолис, 7 - 1:0, Цолис, 24 - 2:0, Пелкас, 30 - 3:0, Ларин, 37 - 3:1
ПАОК: Живкович, Михайлидис, Яннулис, Ингасон, Родриго (Лимниос, 44), Эль-Каддури, Шваб, Пелкас (Эсити, 76), Варела, Цолис (Лео Жаба, 84), Акпом.
"Бешикташ": Дестаноглу, Велинтон, Вида, Нсакала (Найир, 82), Уйсал, Нкуду, Ленс, Менса (Токез, 70), Хатчинсон, Бойд (Озъякуп, 46), Ларин.
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