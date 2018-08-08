ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч

Греческий ПАОК и московский "Спартак" определились с игровой формой на свой очный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Так, обе команды сыграют в своей домашней форме: хозяева в футболках черно-белого цвета, а гости - в амуниции красного оттенка.

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