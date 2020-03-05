ПАОК лишился очков в чемпионате Греции из-за российского бизнесмена

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ПАОК лишился очков в чемпионате Греции из-за российского бизнесмена

Греческая Суперлига приняла решения снять очки с ПАОКа и "Ксанти".

Сообщается, что такое наказание связано с тем, что у обоих клубов один владелец - российский бизнесмен Иван Саввиди. По законам Греции один человек не может владеть сразу двумя клубами.

Отмечается, что ПАОК лишился 7 очков и практически потерял шансы на чемпионство, а у "Ксанти" отобрали 12 очков.

Саввиди отрицает обвинения и настаивает на том, что не имеет к "Ксанти" никакого отношения.

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