ПАОК лишился очков в чемпионате Греции из-за российского бизнесмена
Греческая Суперлига приняла решения снять очки с ПАОКа и "Ксанти".
Сообщается, что такое наказание связано с тем, что у обоих клубов один владелец - российский бизнесмен Иван Саввиди. По законам Греции один человек не может владеть сразу двумя клубами.
Отмечается, что ПАОК лишился 7 очков и практически потерял шансы на чемпионство, а у "Ксанти" отобрали 12 очков.
Саввиди отрицает обвинения и настаивает на том, что не имеет к "Ксанти" никакого отношения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19