ПАОК объявил о подписании Мака

Греческий ПАОК объявил о переходе полузащитника "Зенита" Роберта Мака.

Как сообщается на официальном сайте греческого клуба, футболист будет выступать за ПАОК до конца сезона-2017/18.

Полузащитник стал игроком российского клуба 2016 году. С тех пор он сыграл в 27-ми официальных матчах за "Зенит".

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