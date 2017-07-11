ПАОК объявил о подписании Мака

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ПАОК объявил о подписании МакаГреческий ПАОК объявил о переходе полузащитника "Зенита" Роберта Мака.

Как сообщается на официальном сайте греческого клуба, футболист будет выступать за ПАОК до конца сезона-2017/18. 

Полузащитник стал игроком российского клуба 2016 году. С тех пор он сыграл в 27-ми официальных матчах за "Зенит". 

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