ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
ПАОК - "Бенфика" - 2:1 (0:0)
Голы: Вертонген, 73 (аг) - 1:0, Живкович, 75 - 2:0, Силва, 90+4 - 2:1
ПАОК: Живкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).
"Бенфика" Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).
Таким образом, в матче плей-офф Лиги Чемпионов ПАОК встретится с "Краснодаром".
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