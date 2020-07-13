ПАОК обыграл "Олимпиакос" и сместил АЕК Карреры со второго места

Теги паоколимпиакос пирей

ПАОК обыграл "Олимпиакос" и сместил АЕК Карреры со второго места

ПАОК обыграл "Олимпиакос" в матче 34-го тура чемпионата Греции.

"Олимпиакос" - ПАОК - 0:1

Голы: Энеа Михай, 90

Благодаря этой победе ПАОК с 71 очком сохранил второе место в турнирной таблице, опередив идущий на третьем месте АЕК Массимо Карреры на три очка.

А еще: АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов