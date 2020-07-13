ПАОК обыграл "Олимпиакос" и сместил АЕК Карреры со второго места

ПАОК обыграл "Олимпиакос" в матче 34-го тура чемпионата Греции.

"Олимпиакос" - ПАОК - 0:1

Голы: Энеа Михай, 90

Благодаря этой победе ПАОК с 71 очком сохранил второе место в турнирной таблице, опередив идущий на третьем месте АЕК Массимо Карреры на три очка.

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