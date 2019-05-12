ПАОК оформил золотой дубль

ПАОК в финальном матче Кубка Греции обыграл АЕК со счетом и стал обладателем трофея.

Победу клубу из Салоник принес гол Чуба Акпома. Для ПАОКа победа в Кубке страны стала третьей подряд и шестой в истории. Ранее клуб стал чемпионом Греции.

ПАОК - АЕК - 1:0 (1:0)

Гол: Акпом, 45+1 - 1:0

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