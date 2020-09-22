ПАОК перед матчем с "Краснодаром" усилился форвардом
ПАОК приобрел форварда "Риеки" Антонио Чолака. Об этом сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Контракт 27-летнего хорвата с клубом рассчитан до лета 2024 года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона еврою
В минувшем сезоне футболист в 40 матчах за команду забил 26 голов и сделал 4 ассиста.
Сегодня, 22 сентября, ПАОК сыграет с "Краснодаром" в квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 (мск).
Не пропустите: ПАОК продал основного нападающего перед матчем с "Краснодаром| http://soccernews.ru
главное
-
Суарес подозревается в мошенничестве при получении итальянского гражданства
-
Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи
-
Официально: Артуро Видаль - игрок "Интера"
-
"Спартак" нашёл альтернативу Орье в "Наполи"
-
"Бавария" снова забила 8, Роналду установил рекорд Серии "А", а "Ливерпуль" не оставил шансов "Челси": главные итоги европейских выходных!
Лента новостей
-
Азмун вызван в сборную Ирана на товарищеские матчи
-
Азмун вызван в сборную Ирана на товарищеские матчи
-
Газизов отреагировал на новость о том, что Бакаев может уйти в "Динамо"
-
Бакаев может продолжить карьеру в московском "Динамо"
-
Коллимор сравнил трансферную политику "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"
-
Вейналдум и "Ливерпуль" не могут договориться о новом контракте
-
ПАОК перед матчем с "Краснодаром" усилился форвардом
-
Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона Серии А и Ла Лиги
-
"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Ливерпулем" за Усмана Дембеле
-
14 игроков "Ротора" готовятся к матчу с "Рубином"
-
Йович намерен вернуться в "Айнтрахт"
-
1
Суарес подозревается в мошенничестве при получении итальянского гражданства
-
Геннадий Орлов обеспокоен пассивностью "Зенита" на трансферном рынке
-
Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи
-
"Ювентус" опубликовал фото с медосмотра Мораты
-
Официально: Артуро Видаль - игрок "Интера"
-
1
БАТЭ уволил главного тренера после вылета из Лиги Европы
-
2
Агент Бэйла: "Надеюсь, вопроса о возвращении в "Реал" не возникнет"
-
"Бавария" определилась с размером предложения по Десту
-
Дани Алвес хочет вернуться в Европу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22