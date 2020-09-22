ПАОК перед матчем с "Краснодаром" усилился форвардом

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ПАОК перед матчем с "Краснодаром" усилился форвардом

ПАОК приобрел форварда "Риеки" Антонио Чолака. Об этом сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Контракт 27-летнего хорвата с клубом рассчитан до лета 2024 года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона еврою

В минувшем сезоне футболист в 40 матчах за команду забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

Сегодня, 22 сентября, ПАОК сыграет с "Краснодаром" в квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 (мск).

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