ПАОК подписал защитника "Рубина"

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ПАОК подписал защитника "Рубина"

Защитник казанского "Рубина" Карлос Самбрано перешёл в ПАОК, сообщает официальный сайт клуба.

Греческий клуб арендовал 28-летнего перуанца до лета 2018 года. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Самбрано выступает за "Рубин" с 2016 года, сыграл 24 матча и сделал 1 результативную передачу.

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