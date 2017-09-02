ПАОК подписал защитника "Рубина"
Защитник казанского "Рубина" Карлос Самбрано перешёл в ПАОК, сообщает официальный сайт клуба.
Греческий клуб арендовал 28-летнего перуанца до лета 2018 года. Другие детали трансфера пока неизвестны.
Самбрано выступает за "Рубин" с 2016 года, сыграл 24 матча и сделал 1 результативную передачу.
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|Панатинаикос
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|34
|44
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|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
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|ПАС Гианнина
|34
|41
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|41
|12
|Kallonis
|34
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|Паниониос
|34
|39
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|Ксанти
|34
|38
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|Платаниас
|34
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|Верия ФК
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