ПАОК продал основного нападающего перед матчем с "Краснодаром"
Нападающий ПАОКа Димитрис Лимниос перешел в "Кельн", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
"Кельн" заплатил за футболиста 3,3 миллиона евро. Форвард заключил с "козлами" контракт до лета 2024 года.
Стоит отметить, что сегодня, 22 сентября ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов сыграет с "Краснодаром".
22-летний Лимниос выступал за ПАОК с 2017 года, провел за клуб 112 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20