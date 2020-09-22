ПАОК продал основного нападающего перед матчем с "Краснодаром"

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ПАОК продал основного нападающего перед матчем с "Краснодаром"

Нападающий ПАОКа Димитрис Лимниос перешел в "Кельн", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

"Кельн" заплатил за футболиста 3,3 миллиона евро. Форвард заключил с "козлами" контракт до лета 2024 года.

Стоит отметить, что сегодня, 22 сентября ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов сыграет с "Краснодаром".

22-летний Лимниос выступал за ПАОК с 2017 года, провел за клуб 112 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.

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