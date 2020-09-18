ПАОК проиграл "Атромитосу" перед матчем ЛЧ с "Краснодаром"
ПАОК в домашнем матче чемпионата Греции сыграл вничью с "Атромитосом".
Напомним, ПАОК - соперник "Краснодару" по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Встреча команд состоится 22 и 30 сентября.
ПАОК - "Атромитос" - 1:1 (0:0)
Голы: Живкович, 57 - 1:0, Михай (автогол), 77 - 1:1
А еще: "Краснодар" поспорит с ПАОКом за выход в группу Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
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