ПАОК сократил разрыв в счете в матче со "Спартаком"

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ПАОК сократил разрыв в счете в матче со "Спартаком"

Нападающий ПАОКа Александар Прийович забил гол в ворота "Спартака" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (1:2, первый тайм).

Греки заработали пенальти в результате игры рукой хавбека "красно-белых" Романа Зобнин и Прийович точно пробил "с точки".

Не пропустите: Промес увеличил преимущество "Спартака" в матче с ПАОКом. | http://soccernews.ru

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