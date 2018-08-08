ПАОК – "Спартак" – 3:2 (обзор)

1 Теги спартак москвапаок

ПАОК – "Спартак" – 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между ПАОКом и "Спартаком" (3:2).

Видео: ПАОК - "Спартак".

Не пропустите: Первый блин комом: ПАОК отыгрывается с 0:2 в матче с московским "Спартаком". | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

максименко друшлак

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов