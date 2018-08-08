ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов московский "Спартак" на выезде сыграет с греческим ПАОКом.

Матч состоится 8 августа и начнется в 20:00 мск.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол1".

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