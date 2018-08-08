ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов московский "Спартак" на выезде сыграет с греческим ПАОКом.

Букмекеры считают фаворитом матча греческий клуб. На победу ПАОКа принимается коэффициент 2,14. Ничья оценивается коэффициентом 3,10. На выигрыш "Спартака" можно поставить с коэффициентом 3,60.

Матч состоится 8 августа и начнется в 20:00 мск.

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