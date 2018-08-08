ПАОК сравнял счет в матче со "Спартаком"

Нападающий ПАОКа Димитрис Лимниос сравнял счет в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов со "Спартаком" (2:2, первый тайм).

Лет Матос прострелил с фланга и Лимниос отправил мяч в ворота "красно-белых" с 10 метров.

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