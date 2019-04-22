ПАОК Вернблума выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года

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ПАОК Вернблума выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года

ПАОК досрочно стал чемпионом Греции. За тур до завершения турнира "двуглавые орлы Севера" стали недосягаемыми для идущего на втором месте "Олимпиакоса".

"Чёрно-белые" выиграли Суперлигу в третий раз в истории. Ранее им удавалось это сделать в 1976 и 1985 годах.

Стоит отметить, что в составе ПАОК выступают ряд футболистов, ранее игравших в РПЛ. Это Сверрир Ингасон (экс-"Ростов"), Лео Жаба (экс-"Ахмат"), Маурисио (экс-"Ахмат" и "Зенит") и Понтус Вернблум (экс-ЦСКА).

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