ПАОК Вернблума выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года
ПАОК досрочно стал чемпионом Греции. За тур до завершения турнира "двуглавые орлы Севера" стали недосягаемыми для идущего на втором месте "Олимпиакоса".
"Чёрно-белые" выиграли Суперлигу в третий раз в истории. Ранее им удавалось это сделать в 1976 и 1985 годах.
Стоит отметить, что в составе ПАОК выступают ряд футболистов, ранее игравших в РПЛ. Это Сверрир Ингасон (экс-"Ростов"), Лео Жаба (экс-"Ахмат"), Маурисио (экс-"Ахмат" и "Зенит") и Понтус Вернблум (экс-ЦСКА).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
|34
|38
|17
|Аполлон Смирнис
|34
|36
|18
|Арис
|34
|22