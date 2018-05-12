ПАОК выиграл Кубок Греции

В финальном матче Кубка Греции, которому предшествовали массовые беспорядки, ПАОК обыграл АЕК со счётом 2:0.

Победу подопечным Рэзвана Луческу принесли голы Виейриньи и Димитриса Пелкаса.

Стоит отметить, что ПАОК завоевал Кубок Греции во второй раз подряд и в шестой раз в истории. | http://soccernews.ru