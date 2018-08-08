ПАОК вышел вперед в матче со "Спартаком"

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ПАОК вышел вперед в матче со "Спартаком"

Полузащитник ПАОКа Димитрис Пелкас забил третий гол в ворота "Спартака" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов (3:2, первый тайм).

Последовал прострел с фланга, вратарь "красно-белых" не сумел зафиксировать мяч и Пелкас поразил пустые ворота с близкого расстояния.

Не пропустите: ПАОК сравнял счет в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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