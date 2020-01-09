Паоло Даль Пино стал новым президентом Серии А
Паоло Даль Пино стал новым президентом Серии А.
В голосовании участвовали представители всех 20 клубов турнира. За Пино было отдано 12 голосов.
57-летний Даль Пино ранее занимал должности в издательской и телекоммуникационной сферах. Он работал в Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.
Предыдущий президент Серии А Гаэтано Миччике покинул свой пост в ноябре из-за скандала, связанного с нарушениями на выборах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12