Паоло Даль Пино стал новым президентом Серии А.

В голосовании участвовали представители всех 20 клубов турнира. За Пино было отдано 12 голосов.

57-летний Даль Пино ранее занимал должности в издательской и телекоммуникационной сферах. Он работал в Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

Предыдущий президент Серии А Гаэтано Миччике покинул свой пост в ноябре из-за скандала, связанного с нарушениями на выборах.

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