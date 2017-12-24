Паоло Каннаваро завершил карьеру



Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро объявил о завершении карьеры, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, теперь итальянец будет работать в тренерском штабе своего брата Фабио Каннаваро, который возглавляет китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд".

36-летний Каннаваро за свою карьеру выступал за "Наполи", "Парму" и "Верону". Сыграл 18 матчей за молодежную сборную Италии. Обладатель Кубка Италии.

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