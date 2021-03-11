Паоло Мальдини: "Если "Милан" позвал футболиста, то он начинает мечтать о переходе"

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Паоло Мальдини: "Если "Милан" позвал футболиста, то он начинает мечтать о переходе"Технический директор "Милана" Паоло Мальдини высказался о текущем состоянии клуба и векторе его развития.

"Должен сказать, что сейчас мы нашли баланс. "Милан" значительно понизил средний возраст игроков. Сейчас мы самая молодая команда Италии и одна из самых молодых в Европе.

Конечно нужно было оставаться осторожными и не подписывать футболистов глядя только на их возраст. В команде необходимы и более опытные игроки, которые будут вести за собой молодежь.

Можете сомневаться в моих словах, но когда "Милан" заинтересован в каком-либо футболисте, то он начинает мечтать об этом. Игроки со всего мира желают присоединиться к нам. И это не смотря на то, что "Милан" не выходил в Лигу Чемпионов восемь лет.

Конечно, мы смотрим в будущее, но прошлое нужно уважать, оно имеет значение. Когда твое имя "Милан" и ты зовешь игрока... Мы один из трех самых успешных клубов мира. Мы всегда должны помнить об этом", – цитирует Мальдини Football Italia.

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