Паоло Мальдини может стать спортивным директором "Реала"

Технического директора "Милана" Паоло Мальдини зовут в мадридский "Реал", сообщает Defensa Central.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес готов пригласить на работу именитого итальянца, если тот прекратит сотрудничество с "россонери".

Речь идёт о должности спортивного директора, которую сейчас занимает Эмилио Бутрагеньо.

Напомним, что Мальдини, вероятно, покинет "Милан", если в клуб придёт немец Ральф Рангник.

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