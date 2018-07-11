Паоло Мальдини оценил перспективы Головина

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Паоло Мальдини оценил перспективы Головина

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини оценил перспективы полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

"Головину действительно есть куда расти. Он может выйти на высокий уровень, когда уедет в европейский клуб" - сказал Мальдини.

Напомним, что на 22-летнего Головина претендуют "Челси", "Арсенал", "Барселона" и "Ювентус".

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