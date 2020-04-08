Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

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Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

Экс-игрок "Милана", а ныне директор клуба Паоло Мальдини излечился от коронавируса, утверждает Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что сын экс-футболиста также выздоровел. Оба Мальдини сдали положительные тесты на коронавирус 21 марта и были самоизолированы.

Паоло уже приступил к выполнению своих обязанностей в "Милане". Мальдини-младший занимается дома по индивидуальной программе.

По последним данным, в Италии было зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса - 17 127.

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