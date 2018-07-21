Паоло Скарони стал новым президентом "Милана"

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Паоло Скарони стал новым президентом "Милана"

Новым президентом "Милана" был назначен Паоло Скарони.

Также в совет директоров "россонери" вошли Марко Патуано, Джорджо Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Черчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д'Аванцо и Франк Туил.

Напомним, что предыдущим президентом "Милана" был Йонхонг Ли, однако из-за долгов клуб перешёл во владение американского хедж-фонда Elliot Management.

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