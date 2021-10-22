Папа Гуйе объявил о завершении карьеры
Фото сайт "Металлиста"
Известный сенегальский защитник Папа Гуйе решил повесить бутсы на гвоздь.
"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам "Металлиста", со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моём сердце", - сказал 37-летний футболист.
Помимо "Металлиста" Гуйе выступал за "Волынь", "Днепр", "Ростов", "Актобе", "Карпаты" и другие клубы. В активе центрбека 5 матчей за сборную Сенегала.
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