Папа Гуйе объявил о завершении карьеры

Фото сайт "Металлиста"

Известный сенегальский защитник Папа Гуйе решил повесить бутсы на гвоздь.

"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам "Металлиста", со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моём сердце", - сказал 37-летний футболист.

Помимо "Металлиста" Гуйе выступал за "Волынь", "Днепр", "Ростов", "Актобе", "Карпаты" и другие клубы. В активе центрбека 5 матчей за сборную Сенегала.

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