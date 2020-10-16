Папа Карло смастерил из полена лидера чемпионата Англии: рассказываем, почему "Эвертон" так крут в начале сезона

Прошло 4 тура АПЛ и на вершине таблицы мерсисайдская команда со стопроцентными показателями. Знакомая картина! В прошлом сезоне было то же самое. Но есть один нюанс: сегодня это не "Ливерпуль". Эвертон лидирует в чемпионате, Карло Анчелотти становится тренером месяца, а Калверт-Льюин возглавляет бомбардирские гонки. "Ириски" выдали лучший старт сезона за 125 лет, выиграв 7 первых матчей во всех турнирах. Неслучайность успехов можно подтвердить статистикой. Согласно системе ожидаемых голов "Эвертон" пока также находится на первом месте АПЛ (9.7 xPTS). Конечно, на короткой дистанции эта система не является показательной, однако в случае с "Эвертоном" служит хорошим дополнением к визуальным наблюдениям.

Сразу нужно оговориться о главных причинах лидерства "ирисок". Первая – нелады у грандов ("Ливерпуль" пропускает 7 голов за матч, "Манчестер Сити" влетает 2:5, "Челси" интегрирует новичков, МЮ сдулся из-за плохой формы лидеров). Вторая – легкий календарь (победа над "Тоттенхэмом", но дальше в соперниках "Вест Бром", "Кристал Пэлас" и "Брайтон"). В Кубке лиги соперники были еще скромнее. То есть можно сказать, что "Эвертон" просто выиграл все, что должен был выиграть. Впрочем, это уже солидное достижение в трудный посткарантинный период. Союз Карло Анчелотти и "Эвертона" во многих вызвал скептицизм. Предыдущие проекты итальянского специалиста вряд ли можно назвать успешными. В "Баварии" он потерял работу, когда побил горшки с лидерами команды: они были потрясены примитивностью указаний на фоне Гвардиолы. В "Наполи" его приглашали с четкой целью – сломать гегемонию "Ювентуса". Карлетти не справился! Он переехал на "Гудисон Парк" через 10 дней после увольнения из "Наполи". Возглавить кризисную команду ("Эвертон" был на 15 месте) посреди сезона на фоне личных неудач – смелый шаг. Анчелотти очень быстро доказал, что он в порядке, проиграв лишь один из 8 стартовых матчей АПЛ. Он является королем адаптации, поэтому сразу подобрал футболистам удобные роли и подкорректировал тактику, чтобы она лучше соответствовала возможностям команды. После карантина ситуация ухудшилась, у "Эвертона" возникли серьезные проблемы с атакой. Но летние трансферы помогли оркестру снова попасть в ноты.

"Эвертон" годами выбрасывает огромные деньги в попытках прорваться в элитную компанию. За 4 предыдущих сезона клуб потратил более 500 млн евро на новых футболистов (за это же время заработал по продаже около 300 млн). Мерсисайдцы подписывали лучшее из того, что не подошло топ-клубам. И явно переплачивали. Этим летом футболисты приходили под тренера. Аллан хорошо выглядел при Анчелотти в "Наполи" (с появлением Гаттузо потерял место в основе). Родригес, складывается впечатление, вообще комфортно чувствует себя только под руководством Карло. В сентябре 2014-го колумбиец забил первый гол в Примере – тренер Анчелотти. В сентябре 2017 года забил первый гол в Бундеслиге – тренер Анчелотти. В сентябре 2020-го забил первый гол в АПЛ – тренер Анчелотти. Магия! Однако настоящая магия в том, насколько классно Хамес влился в "Эвертон". 3 гола и 2 ассиста в 4 турах – это супер, но даже такие цифры не передают всей крутости Родригеса на заре английской карьеры. Он начинает на правом фланге, но работает без ограничений по всему фронту атаки, вырезая отличные передачи на Ришарлисона и Калверта-Льюина (9 голов за 7 матчей сезона). По креативу и созданию моментов Хамес сейчас в ТОП-3 АПЛ.

Здесь прямая заслуга Анчелотти, который умеет замечать сильные стороны своих игроков. Тренер полностью освободил колумбийца от оборонительной работы, поставив в центре поля трио хавбеков, которые все выгрызают. Аллан имеет хороший баланс атакующих и защитных навыков, Дукуре (еще один летний новичок) прекрасен в отборе, Андре Гомеш подрос в работе без мяча. Как следствие, "Эвертон" является лучшим в АПЛ по оборонительными действиями: 20 отборов и 15 перехватов на матч. Анчелотти перешел на гибкую схему 4-3-3, которая трансформируется в 4-4-2. Ришарлисон не стесняется отрабатывать на левом фланге, а в атаке грамотно взаимодействует с Люкой Динем. Навесы француза, которые до прихода Хамеса были едва ли не главным оружием "ирисок", также никуда не исчезли. А еще "Эвертон" создает больше всего моментов в АПЛ со стандартов. Игра команды стала более разнообразной. Конечно, "Эвертон" не претендует на титул – это даже смешно звучит (хотя такой сценарий идеально впишется в коронавирусное безумие). И в ТОП-4 "ириски", скорее всего, не продержаться. Место в еврокубках уже станет успехом и выглядит вполне разумной целью. Амбиции "Эвертона" впервые за долгое время не вызывают насмешек.

Правда, проблемы тоже есть. Вратарь – Джордан Пикфорд – подводит команду на старте сезона. Аренда с Ромы Робина Ольсена создаст конкуренцию, но и швед не соответствует амбициям клуба. Еще одно предостережение связано с травматичностью Хамеса, от которого так зависит игра. Колумбиец с 2014-го года ни разу не сыграл 30 матчей чемпионата за сезон. В любом случае мерсисайдское дерби интригует. "Астон Вилла" показала, что "Ливерпуль" уязвим. "Эвертон" своими победами дошел до того момента, когда именно экзамен действующим чемпионом должен показать реальную силу и перспективы этой команды. "Синие" не обыгрывали "Ливерпуль" с октября 2010-го – в день матча пройдет ровно 10 лет, как "Эвертон" последний побеждал в дерби. Карло Анчелотти имеет хорошие новости – Андре Гомеш, Аллан и Шеймус Коулмэн успевают восстановиться к дерби. Йери Мина под вопросом, но "ириски" подписали с "Норвича" центрбека молодежной сборной Англии Бена Годфри, который сможет его заменить. Не нужно забывать, что Карлетти умеет играть с "Ливерпулем". Уже в "Эвертоне" была нулевая ничья, а перед тем итальянец с "Наполи" дважды обыгрывал Клоппа в Лиге Чемпионов (были интересные решения конкретно под "Ливерпуль"). Новая страница противостояния – 17 октября в 14:30 на "Гуддисон Парк". Будем следить!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников