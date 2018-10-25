Папа Карло в порядке: "Наполи" может оставить Лигу Чемпионов без одного из фаворитов

В сентябре 2017 года "Бавария" с треском уступила в Париже местному ПСЖ со счётом 0:3 и, несмотря на то, что ситуация не была критической, решилась на серьёзные изменения в виде смены главного тренера. Боссы клуба отправили в отставку Карло Анчелотти, а некоторые представители СМИ и диванные эксперты принялись рассуждать о том, что итальянский специалист "больше не тот". Папу Карло отправляли на заслуженную пенсию, но он даже не думал "завязывать", хотя мог бы показывать болельщикам пальцы и рассказывать об уважении.

Чуть больше, чем через год, в Париже местный ПСЖ с огромным трудом ушёл от поражения в матче с куда менее звёздным "Наполи", устроившим столичным настоящую проверку на профпригодность. Руководил дерзкими неаполитанцами Карло Анчелотти, уверенно заявивший после встречи, что его команда играла лучше и заслуживала на победу. И спорить с Папой Карло не стоит - он прав. Парижане голу Ди Марии и ничьей радовались так, словно выиграли трофей, но то ли ещё будет в Неаполе.

В среду на "Парк де Пренс" Неймар много и эффектно шёл в дриблинг, но страдала эффективность, Мбаппе никак не мог поймать свою игру, а Кавани, похоже, так и не свыкся с тем, что играет против команды, в которой прошли его лучшие сезоны. Трио парижан не реализовывало свой потенциал, а в командных действиях ПСЖ уступал "Наполи", который вновь был здорово готов тактически. "Наполи" не раздели парижан, как "Ливерпуль" во втором туре, но продемонстрировали, что способны на это.

После жеребьёвки группового раунда эксперты отправили итальянцев на третью строчку, а когда те потеряли очки в Белграде - фактически вычеркнули из претендентов на путёвку в плей-офф. "Наполи" Сарри больше нет", "Наполи" стал слабее" - пресса пестрила подобными заголовками и грустила о тренере, который ушёл в "Челси", прихватив с собой Жоржиньо. Однако в футболе всё очень быстро меняется и сейчас многим, кто списал Анчелотти, пришлось "переобуваться", ибо Папа Карло вновь напомнил о том, что он является одним из самых сильных тренеров современности.

После длительного евротура по Европе ("Челси", ПСЖ, "Реал" и "Бавария") Анчелотти вернулся в Италию, где не работал почти десять лет. Сам Карло сходу отметил, что Серия А за это время очень сильно изменилась, но это не мешает ему добиваться результата: в чемпионате "Наполи" остаётся главным преследователем "Ювентуса", а в Лиге Чемпионов может оставить вне плей-офф кого-то из фаворитов турнира - "Ливерпуль" или ПСЖ. Англичан неаполитанцы обыграли дома, с французами сыграли вничью в гостях. В четвертом туре, когда на "Сан Паоло" пожалуют миллионеры из Парижа, может грянуть серьёзная сенсация.

"Наполи" Сарри многие восхищались, но при этом в ЛЧ у команды не было результата - в прошлом году неаполитанцы даже не вышли из группы, пропустив вперёд "Шахтёр". Учитывая доминацию "Юве" в Серии а, именно еврокубки стоит рассматривать главным критерием для "Наполи". И пока у обновлённых "партенопейцев" неплохо выходит. Анчелотти полностью перестроил игру команды, видоизменил схему и систему ротации, которая при Сарри отсутствовала напрочь. Папа Карло показал футбольному миру неких Максимовичей, Мариу Руев, Руисов, добиваться результатов с которыми - это вовсе не тоже самое, что руководить мировыми звёздами.

"Наполи" вышколен, он здорово выполняет тренерскую установку - перекрывает свободные зоны, быстро переходит из обороны в атаку и чаще играет вертикально, что отражается и на количестве ударов по воротам. При Анчелотти неаполитанцы стали меньше владеть мячом, но эффективнее им распоряжаться: полузащита быстро доставляет мяч вперёд, а там прекрасно знают, как им распоряжаться.

Петь оды неаполитанцам пока рано, но нельзя не говорить о том, что они выглядят очень здорово, а Папа Карло ярко напоминает футбольному миру о себе. За игрой "Наполи" приятно наблюдать, особенно когда ему противостоят парижские шейхи миллионеры, а потому в ответной игре с ПСЖ нейтральные болельщики наверняка будут поддерживать именно команду Анчелотти. Расклады в группе не станут ясны на все 100% уже в следующем туре, но интрига может закрутиться до предела. А разве не за это мы любим футбол?

Игорь Павелко | soccernews.ru

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