Папа Римский поблагодарил Месси за подарок

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси передал Папе Римскому Франциску футболку парижской команды с личным автографом.

Подарок от аргентинца привёз понтифику премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе официального визита в Ватикан.

"Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался", - поблагодарил футболиста Папа Римский.

В текущем сезоне 34-летний Месси забил 3 гола в 6 матчах за ПСЖ.

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