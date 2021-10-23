Папа Римский поблагодарил Месси за подарок
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси передал Папе Римскому Франциску футболку парижской команды с личным автографом.
Подарок от аргентинца привёз понтифику премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе официального визита в Ватикан.
"Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался", - поблагодарил футболиста Папа Римский.
В текущем сезоне 34-летний Месси забил 3 гола в 6 матчах за ПСЖ.
Не пропустите: Роналдиньо высказался о переходе Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Срна: "Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе"
-
1
Папа Римский поблагодарил Месси за подарок
-
Экс-акционер "Спартака": "Никто не сделал для клуба столько, сколько Федун"
-
Главные новости дня: 22 октября
-
Брозович может перейти в "Атлетико"
-
Альба сыграет в "Эль Класико" на уколах
-
Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой"
-
1
Роналду рассказал о своей роли в "Манчестер Юнайтед"
-
Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"
-
"Арсенал" уверенно обыграл "Астон Виллу" в АПЛ
-
"Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге
-
"Сампдория" обыграла "Специю" в Серии А
-
Пике высказался о Фати и Винисиусе
-
Сандро Шварц прокомментировал победу над "Химками"
-
Гвардиола обратился к Стиву Брюсу
-
Салах хочет остаться в "Ливерпуле" до конца карьеры
-
1
Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии
-
"Торино" обыграл "Дженоа" в Серии А
-
Семак высказался о неудачной серии "Зенита"
-
Пике высказался о Бензема перед "Эль Класико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13