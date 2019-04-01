Папа Римский призвал не боготворить Месси

11 Теги лионель мессибарселона

Папа Римский призвал не боготворить Месси

Папа Римский Франциск рассказал о своём отношении к сравнениям капитана "Барселоны" Лионеля Месси с Богом.

"Люди говорят, что Месси – Бог. Но это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Можно восхищаться футболистом, но не стоит ему поклоняться. Месси очень хорош, но он не Бог", - приводит слова Франциска Marca.

В этом сезоне на счету 31-летнего Месси 38 матчей в составе "Барселоны", 41 гол и 21 ассист.

Аргентинский нападающий в течение карьеры пять раз выигрывал "Золотой мяч".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Блин,капец раздули тему,понятно,что Месси не бог,блять неужели не понятно,что это эпитет к игре Месси,давайте астрономы запретите называть Месси инопланетянином!

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Карыч
Карыч

Гном не бог, а оборзевший божок, на которого наяривают малолетние (в основном) мэссипоклонники. Вместо физзарядки.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Остальные вообще молчу. Что взять с мусора, который добровольно назвался " петушалду" или "аналду"?) Их и так жизнь наказала. Им сконектится, уверен, с такими никами, они точно смогут приятно провести время друг с другом)

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петушалду
петушалду

опущеннец, ори Халва ДНОрид ! ахахахахахахаха

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Карыч
Карыч

Совершенно верно. Главное, чтобы у них дым не пошёл из заднепроходного отверстия, а пожарка была наготове.

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петушалду
петушалду

продолжайте дрочилы португальского ПИДРЫЛА, на вас опущенцев приятно приятно смотреть АХАХАХАХА

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну не скажи, Пьянь и Зенден например, великовозрастные старцы, а наяривают будь здоров. Они под определение " малолетние" подходят только в умственном плане. Про Хрыстю я вообще молчу.

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Карыч
Карыч

Я же выделил: в основном. Петушалду вон вообще педераст, а туда же - кукарекает...

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петушалду
петушалду

подрочи на своего кумира такого же педика как ты Роналду - попустит! АХАХАХАХАЪА

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петушалду
петушалду

успокойся педик!

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Карыч
Карыч

Пошёл на перец к гному, петушалду.

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