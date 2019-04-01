Папа Римский призвал не боготворить Месси

Папа Римский Франциск рассказал о своём отношении к сравнениям капитана "Барселоны" Лионеля Месси с Богом.

"Люди говорят, что Месси – Бог. Но это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Можно восхищаться футболистом, но не стоит ему поклоняться. Месси очень хорош, но он не Бог", - приводит слова Франциска Marca.

В этом сезоне на счету 31-летнего Месси 38 матчей в составе "Барселоны", 41 гол и 21 ассист.

Аргентинский нападающий в течение карьеры пять раз выигрывал "Золотой мяч".

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