"Папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи": агент Гурцкая озвучил детали сорвавшегося перехода Джона Терри в "Спартак"

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему сорвался трансфер экс-защитника "Челси" Джона Терри в московский "Спартак".

"Джон Терри не пришёл в "Спартак" из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошёл медосмотр. Он был уже игроком "Спартака" в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошёл блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, всё - он едет в Москву.

Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришёл без очереди в посольство, за ним даже согласились отправить самолёт, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревёт, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернётся.

У него дети близнецы. Мальчик нормально, а у девочки была точно такая же история, когда он был в "Астон Вилле". Он должен был после каждой игры или каждой тренировки возвращаться из Бирмингема в Лондон. У дочки такая с ним связь - просто чудовищная. Он был вынужден из-за неё закончить. У него не было интересного предложения. Он оказался джентльменом в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату, все условия", - сообщил Гурцкая.

Напомним, что Терри был близок к переходу в "Спартак" в сентябре 2018 года. Менее чем через месяц он завершил карьеру.

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