Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"

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Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"

Защитник "Гамбурга" Кириякос Пападопулос не подтвердил информацию о своём скором переходе в московское "Динамо".

"Ничего не могу сказать про это, я не перехожу в этот клуб", - сказал 27-летний футболист.

Ранее сообщалось, что Пападопулос прилетел в Москву для завершения трансфера в местный клуб.

Грек выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча. Рыночная стоимость игрока - 1,5 миллиона евро.

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