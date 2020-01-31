Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"
Защитник "Гамбурга" Кириякос Пападопулос не подтвердил информацию о своём скором переходе в московское "Динамо".
"Ничего не могу сказать про это, я не перехожу в этот клуб", - сказал 27-летний футболист.
Ранее сообщалось, что Пападопулос прилетел в Москву для завершения трансфера в местный клуб.
Грек выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча. Рыночная стоимость игрока - 1,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арминия Билефельд
|19
|37
|2
|Гамбург
|19
|34
|3
|Штутгарт
|19
|34
|4
|Хайденхайм
|19
|30
|5
|Ян Регенсбург
|19
|29
|6
|Эрцгебирге Ауе
|19
|29
|7
|Гройтер Фюрт
|19
|28
|8
|Зандхаузен
|19
|27
|9
|Оснабрюк
|19
|26
|10
|Хольштайн Киль
|19
|24
|11
|Дармштадт 98
|19
|22
|12
|Санкт-Паули
|19
|21
|13
|Ганновер 96
|19
|21
|14
|Бохум
|19
|20
|15
|Карлсруэ СК
|19
|20
|16
|Вехен Висбаден
|19
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|19
|19
|18
|Динамо Дрезден
|19
|16