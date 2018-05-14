Папастатопулос близок к уходу из "Боруссии"

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Папастатопулос близок к уходу из "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос близок к смене клубной прописки, сообщает немецкая пресса.

Стороны прекратили переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2019 года. Скорее всего, "шмели" постараются продать 29-летнего грека ближайшим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В этом сезоне Папастатопулос сыграл за "Боруссию" 43 матча и забил 3 гола.

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