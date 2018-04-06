Папастатопулос привлёк внимание топ-клуба АПЛ

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Папастатопулос привлёк внимание топ-клуба АПЛ

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Kicker.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят воспользоваться тем, что греческий центрбек не планирует продлевать контракт со своим клубом, истекающий в 2019 году.

В этом сезоне 29-летний Папастатопулос сыграл за "Боруссию" 38 матчей и забил 3 гола.

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