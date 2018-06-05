Папастатопулос сделал выбор между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед"

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Папастатопулос сделал выбор между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед"

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос сделал выбор между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".

"К Сократису был интерес со стороны "МЮ", клубы обсуждали трансфер, но он выбрал "Арсенал". "Канониры" уже два года претендуют на него. Он переходит на новый уровень, в самую сложную лигу мира, думаю, он справится" - сказал отец футболиста Хараламбос Папастатопулос.

Напомним, что "Арсенал" заплатит за 29-летнего греческого центрбека более 18 миллионов евро.

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