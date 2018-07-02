Папастатопулос в шаге от перехода в "Арсенал"

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос в ближайшее время станет игроком "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, 30-летний грек уже прибыл в Лондон для прохождения медобследования и завершения трансфера.

Напомним, что "Арсенал" заплатит за опытного центрбека около 18 миллионов евро.

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