Папастатопулос в шаге от перехода в "Арсенал"

Теги арсенал лондонборуссия дортмундсократис папастатопулос

Папастатопулос в шаге от перехода в "Арсенал"

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос в ближайшее время станет игроком "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, 30-летний грек уже прибыл в Лондон для прохождения медобследования и завершения трансфера.

Напомним, что "Арсенал" заплатит за опытного центрбека около 18 миллионов евро.

Не пропустите: Стало известно, когда Торрейра перейдёт в "Арсенал". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов