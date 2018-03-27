Папен поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

Известный в прошлом французский футболист Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Я думаю, что сборная России входит в десятку сильнейших команд мира. Вот увидите, на Чемпионате Мира выступит команда, которую вы раньше не видели. Домашние турниры творят чудеса со многими сборными. Поверьте мне, я помню, что было в 1998 году, когда Франция уступала в товарищеских матчах, но стала лучшей на планете, разгромив в финале Бразилию. Россия может победить и Францию, и Германию. Я не говорю, что ваша команда непременно победит, но все ресурсы для этого есть. Вы не должны сомневаться в своей сборной" - сказал Папен.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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