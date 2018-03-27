Папен поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

Теги россия

Папен поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

Известный в прошлом французский футболист Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Я думаю, что сборная России входит в десятку сильнейших команд мира. Вот увидите, на Чемпионате Мира выступит команда, которую вы раньше не видели. Домашние турниры творят чудеса со многими сборными. Поверьте мне, я помню, что было в 1998 году, когда Франция уступала в товарищеских матчах, но стала лучшей на планете, разгромив в финале Бразилию. Россия может победить и Францию, и Германию. Я не говорю, что ваша команда непременно победит, но все ресурсы для этого есть. Вы не должны сомневаться в своей сборной" - сказал Папен.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Не пропустите: Доменек прокомментировал потерю Кокорина для сборной России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов