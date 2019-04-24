Папен сделал выбор между Мбаппе и Неймаром

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Папен сделал выбор между Мбаппе и Неймаром

Легенда французского футбола Жан-Пьер Папен сравнил нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

"Мбаппе является настоящим оружием ПСЖ, а не Неймар. Килиан - главная звезда команды. За два последних года Неймар иногда делал что-то выдающееся, но Мбаппе был на уровне всегда. Он прогрессирует во всём. Тут особо не о чем говорить. Мбаппе - исключительный футболист", - приводит слова Папена Le Parisien.

В текущем сезоне 20-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 40 матчей, забил 36 мячей и сделал 17 ассистов. В активе 27-летнего Неймара 24 игры, 20 голов и 11 результативных передач.

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