"Папины дочки". Жена Карпина показала фото мужа с детьми

Теги ростоввалерий карпин

"Папины дочки". Жена Карпина показала фото мужа с детьми

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала новый пост с мужем и детьми.

Девушка опубликовала в соцсети фотографию мужа с двумя дочками, подчеркнув схожести детей с отцам. Пост сопровождён подписью "Папины дочки".

"Ростов" после 26 туров РПЛ занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 43 балла. 

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