Папу Гомес не уверен, что следующий ЧМ будет последним для Месси

Фото: твиттер Гомеса\Автор неизвестен

Полузащитник "Севильи" и сборной Аргентины Папу Гомес поделился мнением по поводу того, станет ли чемпионат мира-2022 в Катаре последним для Лионеля Месси.

"Надеюсь, что нет, и Месси будет играть до тех пор, пока получает удовольствие. Бог хочет, чтобы Аргентина отлично сыграла на чемпионате мира, чтобы Месси было комфортно в футболке сборной Аргентины и чтобы он продолжал радовать всех аргентинцев.

Пусть делает то, что хочет, то, что ему нравится и делает его счастливым", – сказал аргентинец.

Напомним, что в групповом этапе ЧМ-2022 Аргентина сыграет против сборных Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

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