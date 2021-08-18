Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"

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Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"Фото: инстаграм Гомеса/Автор неизвестен

Аргентинский хавбек "Севильи" Алехандро Гомес поделился подробностями о своем уходе из "Аталанты" в середине прошлого сезона.

"Я допускаю, что ошибся. В матче Лиги чемпионов не послушал тренера. За десять минут до конца первого тайма он попросил  меня сместиться направо, хотя я отлично играл слева. Я отказался. Он разозлился. Я уже понимал, что меня заменят в перерыве, так и случилось. Но в раздевалке тренер вышел за пределы дозволенного, пытался атаковать меня физически.

Можно спорить, но физическая агрессия – это недопустимо. Я попросил о встрече с президентом, сказал ему, что для меня продолжать играть за "Аталанту" – не проблема. Я понял, что ошибся, что неправильно повел себя как капитан, показал плохой пример, ослушавшись тренера. Но также сказал, что Гасперини должен извиниться.

На следующий день я извинился перед тренером и одноклубниками, но сам извинения не услышал. Как это? Я ошибся, а он все сделал правильно? Через несколько дней я сказал президенту, что не хочу больше работать с Гасперини в "Аталанте". Он ответил, что не отпустит меня. Я перестал попадать в состав.

Было неприятно, учитывая, сколько я сделал для клуба. Они повели себя неправильно. У президента не хватило яиц, чтобы попросить тренера извиниться передо мной. Так все и закончилось. Хотя нет – они еще и закрыли для меня дверь в итальянский футбол, ведь не хотели продавать конкурентам. К счастью, появилась "Севилья".

Люди заслуживают знать правду. Думаю, в "Аталанте" хотели свалить всю вину на меня. Болельщики злились, ведь думали, что я захотел уйти. Это не так. Теперь все знают правду", - рассказал аргентинец.

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