Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"
Фото: инстаграм Гомеса/Автор неизвестен
Аргентинский хавбек "Севильи" Алехандро Гомес поделился подробностями о своем уходе из "Аталанты" в середине прошлого сезона.
"Я допускаю, что ошибся. В матче Лиги чемпионов не послушал тренера. За десять минут до конца первого тайма он попросил меня сместиться направо, хотя я отлично играл слева. Я отказался. Он разозлился. Я уже понимал, что меня заменят в перерыве, так и случилось. Но в раздевалке тренер вышел за пределы дозволенного, пытался атаковать меня физически.
Можно спорить, но физическая агрессия – это недопустимо. Я попросил о встрече с президентом, сказал ему, что для меня продолжать играть за "Аталанту" – не проблема. Я понял, что ошибся, что неправильно повел себя как капитан, показал плохой пример, ослушавшись тренера. Но также сказал, что Гасперини должен извиниться.
На следующий день я извинился перед тренером и одноклубниками, но сам извинения не услышал. Как это? Я ошибся, а он все сделал правильно? Через несколько дней я сказал президенту, что не хочу больше работать с Гасперини в "Аталанте". Он ответил, что не отпустит меня. Я перестал попадать в состав.
Было неприятно, учитывая, сколько я сделал для клуба. Они повели себя неправильно. У президента не хватило яиц, чтобы попросить тренера извиниться передо мной. Так все и закончилось. Хотя нет – они еще и закрыли для меня дверь в итальянский футбол, ведь не хотели продавать конкурентам. К счастью, появилась "Севилья".
Люди заслуживают знать правду. Думаю, в "Аталанте" хотели свалить всю вину на меня. Болельщики злились, ведь думали, что я захотел уйти. Это не так. Теперь все знают правду", - рассказал аргентинец.
Также не пропустите: Алехандро Гомес поделился мнением о Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной
-
"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии
-
Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"
-
"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина
Лента новостей
-
Левандовски прокомментировал завоевание Суперкубка Германии
-
"Атлетико" не намерен продавать Триппьера
-
Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"
-
Источник: спортивный директор ПСЖ заявил игрокам клуба, что Мбаппе этим летом не уйдет
-
Алехандро Гомес поделился мнением о Месси
-
Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако" в Лиге чемпионов
-
Нико Ковач прокомментировал поражение "Монако" от "Шахтера"
-
1
Коутиньо может взять номер Месси в "Барселоне"
-
Моуринью прокомментировал переход Абрахама в "Рому"
-
Пирло высказался о сборной Италии на Евро-2020
-
"Валенсия" может продать одного из своих лидеров
-
Стало известно имя нового тренера сборной Украины
-
Нагельсманн прокомментировал победу в Суперкубке Германии
-
"Арсенал" почти договорился о трансфере Эдегора
-
Главные новости дня: 17 августа
-
"Интер" нацелился на сына Тюрама
-
Нагельсманн выиграл первый трофей в карьере
-
"Вольфсбург" намерен оспорить исключение из Кубка Германии
-
"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной
-
Заваров высказался о приезде Головина в Украину на ответный матч с "Шахтером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14