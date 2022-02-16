Фото: инстаграм Гомеса\Автор неизвестен

Аргентинский хавбек "Севильи" Папу Гомес высказался о своем будущем в испанском клубе на фоне слухов о его желании вернуться в Италию, где он ранее выступал в составе "Аталанты",

"Я не собираюсь покидать "Севилью". Мой агент Рисо приехал в город на мой день рождения, не более. Я очень счастлив здесь и действительно наслаждаюсь", – сказал аргентинец.

В нынешнем сезоне Алехандро сыграл в 19 матчах в рамках Ла Лиги, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми голами.

Также не пропустите: Неймар в восторге от игры Верратти. | http://soccernews.ru