Парагвай добыл волевую победу над Боливией в Кубке Америки
В рамках 1-го тура тура группового этапа Кубка Америки-2021 сборная Парагвая переиграла Боливию со счётом 3:1.
"Зелёные" быстро вышли вперёд, однако во втором тайме парагвайцы ответили тремя голами и добыли итоговую победу.
Парагвай – Боливия - 3:1
Голы: 0:1 – 10, пенальти Сааведра, 1:1 – 62 Ромеро, 2:1 – 65 Ромеро, 3:1 – 80 Ромеро.
Парагвай: Сильва, Эспинола, Гомес, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 74), Вильясанти (Санчес, 46), Пирис (Гонсалес, 58), Ромеро (Кубас, 87), Альмирон, Ромеро, Авалос (Энсисо, 87).
Боливия: Кордано, Кинтерос, Джузино, Сагредо, Бехарано, Сааведра (Вайяр, 64), Хустиниано (Санчес, 75), Сеспедес (Бехарано, 46), Флорес (Фернандес, 46), Альварес (Рамальо, 69), Куэльяр.
Удаление: Куэльяр (45).
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