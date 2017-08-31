Парагвай хочет провести Чемпионат Мира-2030 вместе с Аргентиной и Уругваем

Парагвай присоединился к заявке Аргентины и Уругвая на проведение Чемпионата Мира 2030 года, сообщает президент Парагвая Орасио Картес в своем твиттере.

Стоит отметить, что Парагвай ранее никогда не был хозяином мундиаля, а Уругвай и Аргентина уже проводили мировое первенство по отдельности - уругвайцы в 1930 году, аргентинцы - в 1978-м.

При этом президент УЕФА Джанни Инфантино поддерживает проведение ЧМ-2030 в Аргентине и Уругвае.

Также на проведение турнира претендует Австралия. | http://soccernews.ru